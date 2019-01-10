CTP KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
CTP Koordinasyon toplantısı yapıldı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) koordinasyon toplantısı dün Genel Merkez’de yapıldı.
Toplantıya Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri, ilçe başkanları, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.
Hükümet icraatlarının aktarıldığı toplantıda yol haritası ve beklentiler paylaşıldı.
Başbakan Erhürman 11 aylık hükümet icraatları hakkında bilgi verirken, bakanlar da hayata geçirilen yasalar ve faaliyetler hakkında partilileri bilgilendirerek soruları yanıtladı.
Etiketler : CTP, koordinasyon toplantısı
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