CTP:Asgari ücrete yapılan yüzde 41’lik artış kabul edilebilir değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) açlık sınırının 9 bin 46 Türk Lirası, aylık hayat pahalılığının yüzde 56,76, yıllık hayat pahalılığının ise yüzde 110,42 olarak gerçekleştiği KKTC’de, emek örgütlerinin itirazına rağmen asgari ücrete yapılan yüzde 41’lik artış kabul edilebilir olmadığını bildirdi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ücretle herhangi bir insanın, dengeli ve sağlıklı olarak asgari bir biçimde hayatını idame ettirmesinin mümkün olmadığı ve asgari ücretin, Asgari Ücretler Yasası dikkate alınarak belirlenmesi gerekirken, hükümetin her konuda olduğu gibi bu konuda da yasa tanımaz tavırlarına devam ettiği savunuldu