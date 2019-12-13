CTP'NİN ADAYI BELLİ OLUYOR!
CTP, Cumhurbaşkanı adayını 17 Aralık’ta açıklıyor
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), önümüzdeki Nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi adayını 17 Aralık Salı günü, Hidden Garden toplantı salonunda saat 19.00’da kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.
CTP, 4 Aralık’ta gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir önceki PM tarafından alınan partinin aday gösterme kararını teyit etmişti.
Etiketler : CTP, Cumhurbaşkanı adayı
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