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CTP'NİN ADAYI BELLİ OLUYOR!

CTP'NİN ADAYI BELLİ OLUYOR!

CTP, Cumhurbaşkanı adayını 17 Aralık’ta açıklıyor

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), önümüzdeki Nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi adayını 17 Aralık Salı günü, Hidden Garden toplantı salonunda saat 19.00’da kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

CTP, 4 Aralık’ta gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir önceki PM tarafından alınan partinin aday gösterme kararını teyit etmişti.

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