CTP'NIN DOKUNULMAZLIKLAR KONUSUNDA DA, MAL BILDIRIMLERI KONUSUNDA DA TAVRI NET

Başbakan Tufan Erhürman, CTP’nin dokunulmazlıklar konusunda da, mal bildirimleri konudunda da tavrının net olduğunu, partisinin Savcılıktan gelecek tüm dokunulmazlığın kaldırılması taleplerine olumlu oy vereceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Erhürman’ın açıklamaları şöyle;

CTP'nin yolsuzluk iddiaları konusundaki tavrıyla ilgili şüphe yaratılmaya çalışılıyor. Oysa CTP'nin dokunulmazlıklar konusunda da, mal bildirimleri konusunda da tavrı net: Savcılıktan gelecek (kiminle ilgili olursa olsun) tüm dokunulmazlığın kaldırılması taleplerine olumlu oy verilecek. Mal bildirimleri konusunda da yasal prosedür harfiyen uygulanıyor, uygulanacak. Bu arada bu işlemlerin siyasi malzeme yapılmasına da, siyasileştiği iddiasıyla bir şeylerin üstünün örtülmesine de fırsat verilmeyecek.