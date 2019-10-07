CTP’nin Parti Meclisi Beli Oldu
Cumhuriyetçi Türk Partisinin Parti Meclisi belirlendi..
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 27’nci Olağan Kurultayı sonrası belirlenen Parti Meclisi üyeleri şöyle:
Sıla Usar İncirli
Teberrüken Uluçay
Feriha Tel
Salahi Şahiner
Ürün Solyalı
Osman Bican
Fikri Toros
Filiz Besim
Fazilet Özdenefe
Ali Karavezirler
Birol Karaman
Ongun Talat
Armağan Candan
Çiçek Göçkün
Ilke Sabit Soyer
Serkan Soyalan
Fatma Miralay
Fide Kürşat
Erdoğan Sorakın
Muhittin T. Özsağlam
Hamit Caner
Ülkü Taşseven
Hasan Öztaş
Simge Okburan
Öykü Akcan
Asım Akansoy
İpek Akın
Mehmet Çağlar
Onur Olguner
Doğuş Derya
Emel Ulaş
Tülin Murat
Tülay Sönmez
Reyhan Soyseven
Haffe Işısal
Ahmet Latif
Hüseyin Gürşan
Ömür Alibaba
Dilek Ceylanlı
Halil Uskuri
Cemal Mert
Zekiye Gece
Alpay Afşaroğlu
Büke Ada
Emel Kişi
Alpay Çelebi
Hüseyin Özel
Hüseyin Manik
Biray Deliceırmak
Ömer Naşit
Barış Önel
Gökhan Paşa
Fatma Şençağ
Zühre Civa
Sevilay Küçüksu
Ali Seylani
Emine Kandaz
Hüseyin Erçal
Hülya Demirel Akbil
Özgür Kaçmaz
Hülya Devaşan
Burhan Eraslan
Zeliş Sipahi
Berkan Tokar
Hüda Avşaroğlu
Seda Efendi
Orcan Saygılı
Derviş Aygın
Çağkan Kabataş
Ulaş Erzen
Selda Şafak
Meftüne Hocalı
Fırat Borak
Yalçın Kömürcügil
Çağdaş Aydaş
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