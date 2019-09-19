Cüce porno film oyuncusunun başı büyük dertte

Yetişkin içerikli filmlerle tanınan ünlü bir oyuncunun erkek arkadaşını bıçakladığı iddia edildi. 'Cüce Bridget' olarak bilinen 38 yaşındaki Bridget Powers, ihbar üzerine Las Vegas'taki evinden gözaltına alındı.

Dedikodu sitesi TMZ’ye konuşan polis kaynakları, komşuların çığlıklar ve kırılan camların seslerini duyduğunu ve ihbarda bulunduğunu ifade etti.

Polis memurları eve ulaştığında ise Powers ile erkek arkadaşının şiddetli bir kavga halinde olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, Powers’ın sevgilisini bacağından bıçakladığını açıkladı.

Adı belirtilmeyen adamın Las Vegas’ta bir hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ABD Cezaevleri’nin kayıtlarının tutulduğu siteye göre; cüce Bridget, Clark Hapishanesi’nde tutuluyor.

Hakkında üç suçlama bulunan Bridget Powers için 35 bin dolar kefalet ücreti belirlendi.