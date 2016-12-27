ÇUKUR ARABAYI YUTACAKTI!

Yol değil sanki gölet!

Merkezi Cezaevi’ne giden yolda, sağanak yağışın ardından suyla dolan çukur, az kalsın bir otomobili yutacaktı. Araç, bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Mehmet KARA

Başkent Lefkoşa’nın birçok bölgesinde oluşan ve sağanak yağışın ardından suyla dolan yoldaki çukura, dün akşam bir araç girdi ancak çıkamadı.

Her gün onlarca aracın kullandığı Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki Merkezi Cezaevi’ne giden yolda oluşan dev çukurlar, az kalsın bir otomobili yutacaktı. Sürücüler, yaşananlar karşısında, “Çukurlar büyük dert” diye tepkilerini dile getirdi.

Yol adeta gölete dönüş

Kıbrıs Gazetesi’nde, 13 Eylül’de yayımlanan “Araçlar Sanayiden Çıkamıyor” başlıklı haberde bazı uyarılar yer almasına rağmen, üç aydır bu yolda herhangi bir önlem alınmadığı gözlemlendi.

Sağanak yağışın ardından adeta gölete dönen bu yolda, yaklaşık 50-60 cm derinliğindeki çukura düşen bir otomobil, hasar gördü.

İtfaiye de olmasa!

Aracını bir türlü bulunduğu yerden çıkaramayan sürücü, çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu.

İhbar üzerine kısa sürede harekete geçen Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri, otomobili bulunduğu yerden çıkardı.

Bu arada Merkezi Cezaevi’ne giden yolun yanı sıra, Lefkoşa’nın sokak ve caddelerinin çukurlarla dolu olduğunu belirten sürücüler, “Kapatılmayan çukurlar kazalara davetiye çıkarıyor. Yeter artık. Soruna köklü çözüm bulunsun” diye konuştu.

Kıbrıs Gazetesi