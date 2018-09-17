'Çukur'da son bomba!

Yeni sezonu bu akşam başlayacak olan 'Çukur dizisinde, 'İdris Koçavalı' karakterinin unutamadığı aşkı 'Meliha' karakterini kimin canlandıracağı konusu netlik kazandı

Yeni sezonu bu akşam başlayacak olan 'Çukur dizisinde, 'İdris Koçavalı' karakterinin unutamadığı aşkı 'Meliha' karakterini kimin canlandıracağı konusu netlik kazandı

Show TV'de ikinci sezonuyla ekranlara gelecek olan 'Çukur'a bir ünlü oyuncu daha katılıyor. Sinehaber'in haberine göre; Nebahat Çehre, ilerleyen bölümlerde 'Çukur' dizisinde rol almaya başlayacak.