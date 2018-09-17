'Çukur'da son bomba!
İşte yeni isim
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Yeni sezonu bu akşam başlayacak olan 'Çukur dizisinde, 'İdris Koçavalı' karakterinin unutamadığı aşkı 'Meliha' karakterini kimin canlandıracağı konusu netlik kazandı
Show TV'de ikinci sezonuyla ekranlara gelecek olan 'Çukur'a bir ünlü oyuncu daha katılıyor. Sinehaber'in haberine göre; Nebahat Çehre, ilerleyen bölümlerde 'Çukur' dizisinde rol almaya başlayacak.
Usta sanatçı, 'İdris Koçovalı'nın unutamadığı aşkı 'Meliha' karakterini canlandıracak. Son olarak 'Yuvamdaki Düşman' dizisinde rol alan 74 yaşındaki oyuncu, 'Meliha'nın ortaya çıkmasıyla 'Çukur'da dengeleri değiştirecek.
17 Eylül Pazartesi akşamı yeni sezona 'merhaba' diyecek olan 'Çukur'da, 2-3 bölüm sonra 'Meliha' da ortaya çıkacak.
Fenomen diziye yeni sezonda; 'Cumali Koçovali' karakteriyle Necip Memilli, 'Koçovalılar'ın yeni düşmanı 'Karakuzular'ın liderleri olarak Erkan Avcı ve Berkay Ateş katılmıştı.
Etiketler : İdris Koçaval, Meliha, Nebahat Çehre
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