Çukur'un başrol oyuncusu diziden ayrılıyor mu?

Show TV'nin nefes kesen ve her hafta reytinglerde birinci olan dizisi Çukur'un 24. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümde şoke eden bir gelişme yaşanıyor ve Sultan Koçovalı (Perihan Savaş) vuruluyor. Şimdi herkes Sultan'ın ölüp ölmeyeceğini konuşurken bu vurulma "Perihan Savaş diziden ayrılacak mı?" sorusunu da akıllara getirdi.

Show TV'de pazartesi günlerine damga vuran dizi Çukur'un 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde seyirciyi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Nedret, gözü dönmüş bir şekilde Vartolu'nun yanına gidiyor ve silahını ona doğrultuyor. Medet, sinirli kadını durdurmak isterken silah ateş alıyor ve Sultan Koçovalı (Perihan savaş) vuruluyor.

PERİHAN SAVAŞ DİZİDEN AYRILIYOR MU?