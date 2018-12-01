Cuma gecesinin kazananı belli oldu!

Reyting sonuçları açıklandı ve 30 Kasım tarihinde en çok izlenen dizi ve programlar belli oldu. Reyting sonuçlarına göre uzun soluklu dizi Arka Sokaklar birinci oldu, Gülperi dizisi ise ikinci sırada yer aldı. Yeni sezon dizilerinden Kızım ise beşinci oldu. İşte reyting sonuçlarında üst sıralardaki diğer programlar...

30 Kasım reyting sonuçları belli oldu. Arka Sokaklar dizisi cuma akşamının total raporunda reyting birincisi oldu. Gülperi adlı dizi ise yeni bölümüyle ikinci sırada yer aldı. Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü olurken, Arka Sokaklar dizi özeti dördüncü oldu. Yeni sezonda ekranlara gelmeye başlayan Kızım dizisi beşinci olurken diğer sıralama şöyle şekillendi…

30 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarına göre ilk 15’e giren dizi ve programlar şu şekilde;