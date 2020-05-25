Cuma günü yer yer hafif sağanak bekleniyor
Meteoroloji Dairesi 1 Haziran Pazartesi gününe kadarki tahminlerini açıkladı
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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre hava 1 Haziran Pazartesi gününe kadar genellikle açık ve az bulutlu olacak, 29 Mayıs Cuma günü ise yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor.
Cuma günü yer yer hafif sağanak yağmur var. Hava, ay sonuna kadar serin ve nemli, en yüksek hava sıcaklığı 28-31 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
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