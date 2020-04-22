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  3. Cumadan itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasak
Cumadan itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasak

Cumadan itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasak

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

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Toplantı sonrası  Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararları:

– Cuma’dan itibaren  sokağa çıkıldığında maske takılması zorunlu hale getirildi

– Toplu iftar, iftar çadırı veya toplu ibadet,sahur organizasyonları Ramazan ayı boyunca olmayacak.

-27 Nisan’a kadar devam edecek olan deniz yolu ile girişleri durdumuştuk. Bu tarihi diğer uygulamalarla uyumlu olması amacıyla 30 Nisan tarihine çekiyoruz.Bunun iki istisnasi olacak: Daha önce Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu sevk kararı çerçevesinde yurt dışına gitmişse kendisi ve yanındakiler deniz yolu ile geri dönebilecek.Diğer istisna ise cenaze maksadıyla birinci derece yakınların ülkeye dönüşmesidir.

-GKK Komutanı, Bakanlar Kurulu’na katıldı – Askerlik Yasası’nda değişikler görüşüldü – Bedelli Askerlik için bir komitekurulacak

*İşsizlik Ödeneği” 1.500 TL’ye göre revize ediliyor

– Pandemi doneminde “yasal ücret” uygulanmayacak⁷

(BRT)

 

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