Cumadan itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasak
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.
Bakanlar Kurulu kararları:
– Cuma’dan itibaren sokağa çıkıldığında maske takılması zorunlu hale getirildi
– Toplu iftar, iftar çadırı veya toplu ibadet,sahur organizasyonları Ramazan ayı boyunca olmayacak.
-27 Nisan’a kadar devam edecek olan deniz yolu ile girişleri durdumuştuk. Bu tarihi diğer uygulamalarla uyumlu olması amacıyla 30 Nisan tarihine çekiyoruz.Bunun iki istisnasi olacak: Daha önce Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu sevk kararı çerçevesinde yurt dışına gitmişse kendisi ve yanındakiler deniz yolu ile geri dönebilecek.Diğer istisna ise cenaze maksadıyla birinci derece yakınların ülkeye dönüşmesidir.
-GKK Komutanı, Bakanlar Kurulu’na katıldı – Askerlik Yasası’nda değişikler görüşüldü – Bedelli Askerlik için bir komitekurulacak
*İşsizlik Ödeneği” 1.500 TL’ye göre revize ediliyor
– Pandemi doneminde “yasal ücret” uygulanmayacak⁷
(BRT)
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.