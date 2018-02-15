"CUMHURBAŞKAN ADAYLIĞINI REDDETTİM!"

Hüseyin Özgürgün’ün, “Serdar Denktaş, aynı Serdar Denktaş, beni şaşırtmadı” sözlerini değerlendirilen Serdar Denktaş, kişisel ikbalini düşünse, UBP’nin teklifine “evet” demesi gerektiğini söyledi

Demokrat Parti Genel başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “UBP ile koalisyon olasılığını” reddetmediğini, seçimin ardından geçen 10 günlük sürede, UBP Genel başkanı Hüseyin Özgürgün’ün kendisi ile hiçbir temas kurmadığını söyledi.

Üç diğer parti başkanı ile defa defa görüşmeler yapmasına rağmen, UBP’nin son gün kendisine, içerisinde “2020 Cumhurbaşkanı adaylığı” da olan bir teklifle geldiğini açıklayan serdar Denktaş, “Ben kişisel ikbalimi değil, toplumsal bir paydada, topluma katkı yapacak bir hükümet modelini seçtim” dedi.

“Bireysel davranmadığının” altını çizen Serdar Denktaş, Hüseyin Özgürgün’ün, “Serdar Denktaş aynı Serdar Denktaş” sözlerini de, “Beni en iyi sayın Hüseyin Özgürgün bilir. 1990’dan bugüne siyasetteyim, tecrübe ettim ama hiç değişmedim” ifadesini kullandı.

2018 yılını da kapsayan Türkiye ve KKTC arasında imzalanan protokolün bir sorun içermediğini söyleyen Serdar Denktaş, güvenoyu ve bütçe çalışmalarının tamamlanması ile birlikte, reform içeren çok sayıda yasanın meclis gündemine geleceğini söyledi.

“Kaos son bulmalı…”

Bir süredir devam eden ve meclisten başlayarak topluma yansıyan gerilim ortamının ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Denktaş, kendisi de dahil tüm parti başkanlarına önemli görev düştüğünü söyledi.

Türkiye’nin kendisi için “anavatan”, bir başkası için “babavatan” olarak algılandığını ama günün sonunda Türkiye ilişkilerin önemli olduğunu söyleyen Denktaş şöyle devam etti:

“Türkiye, 40 mil ötemizde ve bizim için güçlü bir müttefik. Türkiye şu anda zor bir dönemden geçiyor. Buradan açıkça şu mesajı vermek istiyorum. Biz Türkiye’ye sorun üreten bir noktada olmamalıyız. Bu zor dönemde, dayanışma yollarını daha da geliştirmemiz gerekiyor.

Medya kullandığı dile dikkat etmeli, provokasyon girişiminde olanlara prim vermemeliyiz. Herkes, üzerine düşeni kararlıkla yerine getirmeli.

Sosyal medyanın da etkisi ile tetiklenen bu tartışmaların TC- KKTC ilişkilerini bozmasına ne biz, ne de Türkiye’yi yönetenler izin vermeyecektir.

Hükümet güvenoyu alır- almaz sayın başbakan da ilgili bakanlar da muhataplarından randevu talep edecektir. Ben de edeceğim.

Birileri, iktidar dışında kalmayı fırsat bilerek, Türkiye ile dörtlü koalisyonun ilişkilerini bozmak için çaba harcayabilir. Ama bu ülkeye kötülük yaptıklarını unutmasınlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz.”

“Özgürgün hiç aramadı…”

Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Serdar Denktaş, “UBP ile bilinçli bir şekilde mi hükümet kurmak istemediniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bende de sayın Hüseyin Özgürgün’ün, HP ve CTP’nin tavrından sonra, 26’ya dayalı bir hükümet kurmak istemediği intibası oluştu. Düşünün, seçim bitti, 10 gün boyunca beni hiç aramadı.

Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Cemal Özyiğit beni aradı, bir noktaya da geldik, ancak Özgürgün hiç aramadı…”

“Neredeyse kırmızı halı serildi”

Dört partinin bir noktaya gelmesinin ardından, UBP’nin kendisi ile temas kurduğunu söyleyen Denktaş, yapılan “çok cazip teklife rağmen” dörtlü bir koalisyon modeline yöneldiğini söyledi.

“Neredeyse UBP önüme kırmızı halı serdi” diyen Denktaş, “Yapılan teklif içerisinde cumhurbaşkanı adaylığı da var mıydı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Vardı. Hatta, bir UBP kararı olarak da kayıt altına alınması da teklif edildi. Ben, bunu kabul etmedim. Kişisel ikbal peşinde değilim. Bu nedenle Özgürgün Havadis’e verdiği röportajda, ‘Serdar Denktaş beni şaşırtmadı’ demiş olabilir.

Neredeyse önüme kırmızı halı serildi. Ancak, biz dört parti, toplumu germeden, ciddi reformlara imza atabileceğimiz kanaatine vardık. Şu anda DP’nin hükümetteki konumundan daha güçlü bir konumu, şahsımı da daha güçlü yapacak bir konumu reddettim. Bunun doğru algılanması gerekir.”

“Bakanlarla tek tek konuşuyorum”

Güvenoyu ve bütçe sonrası, ciddi icraatlar için hükümetin kolları sıvayacağını söyleyen Denktaş, bu nedenle bütçe öncesi çok titiz bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Güvenoyunun hemen sonrasında bütçeyi meclise sunacak noktaya gelmiş olacaklarını belirten Denktaş, bakanlarla tek tek bir araya gelerek, bütçenin icraatlara yönelik kullanılması için yoğun bir mesai harcadıklarının altını çizdi.

“Reform süreci başlayacak”

Kısa süre içerisinde toplumu dönüştürecek reformların başlayacağını vurgulayan Denktaş, Türkiye ile imzalanan protokolün de hükümet ortakları arasında bir sorun olmadığını söyledi.

Hükümet programında yer almayan bir çok hayati konu için de partiler arasındaki görüşmelerin devam ettiğini anımsatan Denktaş, “Uzlaşa uzlaşa bu dönüşümü sağlayacağız” dedi.

Denktaş, su, enerji, belediyeler reformu, trafik gibi bir çok alanda uyum içerisinde ilerleme sağlanacağına inandığını söyledi.

“Meclis gerekeni yapacak”

“Buradan zor günler geçiren Türkiye’ye sorun aktarmayacağız” ifadelerine yer veren Denktaş, parlamento içerisinde gerilimi düşürecek ve hoşgörüyü sağlayacak adımlar atacaklarının altını çizdi.

Gerilimin düşmesi için tüm kesimlere ciddi görevler düştüğünü belirten Denktaş, “Bunun için hepimiz elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımız da özellikle başta sosyal medyadan olmak üzere, gerilimi tetikleyecek, insanları ötekileştirecek, şiddet içeren söylemlerden, yazılardan vazgeçmeli” dedi.

“Sokaktaki şiddet…”

Sokağında ciddi bir şekilde şiddete açık olduğunu söyleyen Denktaş, özellikle ada genelinde ciddi bir “güvenlik” seferberliği başlatılacağını vurguladı.

Sokakların kamera ile kontrol alınmasını önemsediğini belirten Denktaş, montajın kısa sürede başlayacağını duyurdu. Denktaş, hükümetin polis ile de her aşamada işbirliği içerisinde olacağın belirtti.

Havadis