Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Spehar ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elizabeth Spehar’ı kabul edecek.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul ederek görüşecek.
Spehar’ın talebi üzerine gerçekleşecek görüşme saat 11.30’da başlayacak.Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, bir süre önce Özel temsilci Spehar’ı makamına davet edip, hidrokarbon konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili düşüncelerini paylaşmıştı.
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