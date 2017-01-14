CUMHURBAŞKANI AKINCI BUGÜN YURDA DÖNÜYOR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre’deki temaslarını tamamlamasının ardından bu gece yurda dönüyor.

Cenevre’de hafta boyunca yapılan Kıbrıs müzakerelerine ve garantör ülkelerin temsilcilerinin de yer aldığı Beşli Kıbrıs Konferansı’na katılan Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindeki heyet, saat 13.35’te Cenevre’den İstanbul’a hareket edecek.

İstanbul’a saat 16.40’ta varması beklenen Akıncı, saat 18.20’de de yurda dönmek üzere İstanbul’dan ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu akşam saat 20.00’de Ercan Havalimanı’nda olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yla birlikte 25 kişilik heyet ve Cenevre’deki Kıbrıs’la ilgili toplantı izleyen basın mensupları da yurda dönecek.