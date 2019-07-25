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CUMHURBAŞKANI AKINCI İLE BAŞBAKAN TATAR'IN OLAĞAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

CUMHURBAŞKANI AKINCI İLE BAŞBAKAN TATAR'IN OLAĞAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tatar’ın olağan görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 10.00’da başladı.

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