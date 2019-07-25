CUMHURBAŞKANI AKINCI İLE BAŞBAKAN TATAR'IN OLAĞAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tatar’ın olağan görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 10.00’da başladı.
Etiketler : Mustafa Akıncı, Ersin Tatar, haftalık olağan görüşme
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