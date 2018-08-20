Cumhurbaşkanı Akıncı Kurban bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayınladı.

“İçinden geçmekte olduğumuz günler oldukça sıkıntılıdır ve bu durumdan duyulan huzursuzluk belirgindir. Ekonomik yapı ne kadar güçlü olursa, bu tür sarsıntılar karşısında da daha dayanaklı olacağı şüphesizdir. Böylesi dönemlerde toplumsal dayanışma içinde hareket edebilmek önemlidir. Kıbrıs Türk halkı olarak bunu başarabilecek yeteneğe sahip olduğumuza inanıyorum”.

“Artık neredeyse herkes anlamıştır ki, bundan sonra ucu açık yıllar sürecek müzakereler dönemi kapanmıştır. Eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak yeni ortak bir yapıyı kurma iradesinin var olup olmadığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından araştırılacaktır. Sizlerin güveni ile bu görevi üstlenmiş Cumhurbaşkanınız olarak benim bu konuda tereddütüm yoktur ama sadece benim kararlılığım yeterli değildir”

“Kıbrıs Rum tarafının bugüne kadar göstermediği iradeyi ortaya koyması ve diğer tüm ilgili tarafların ve uluslararası toplumun da yardımcı olmaları gerekecektir. Elli yıllık bir sürecin sonuna geldiğimiz bu kavşakta, halkımızın özellikle sessiz çoğunluğun ve sivil toplumun olası gelişmelere karşı her zamankinden daha fazla duyarlı olmasının gerekli ve zorunlu olduğunu düşünüyorum.”