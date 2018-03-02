CUMHURBAŞKANI AKINCI, LACROİX İLE GÖRÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler Barış Gücü Operasyonları’ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor.

Lacroix bu sabah Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Görüşmede BM Genel Sekreteri Temsilcisi Elizabeth Spehar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Cumhurbaşkanı’nın Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de hazır bulundu.

1saat süren görüşmenin ardından basına kısa bir açıklama yapan Lacroix, Cumhurbaşkanı ile iyi bir toplantı yaptıklarını dile getirdi.

Lacroix, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nü ziyaret etmek için adada bulunduğunu belirterek, Akıncı ile görüşmesinde de Barış Gücü’nün görevlerine odaklandıklarını kaydetti.

Akıncı’ya Kıbrıs Türk tarafının BM Barış Gücü ile olan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ilettiğini kaydeden Lacroix, Barış Gücü için iki tarafla da yakın işbirliğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Lacroix, BM Barış Gücü’nün Ada’daki rolünün barışın bir parçası olmak, gerilimi engellemek, daha iyi bir atmosfer yaratmak ve adadaki istikrar için çalışmak olduğunu vurguladı.

Bir soru üzerine Lacroix , Ledra Palace Oteli’nin BM tarafından kullanılmaya devam edileceğini kaydetti.