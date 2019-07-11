CUMHURBAŞKANI AKINCI, TATAR'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Akıncı Tatar'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığında, 15 günde bir yapılan rutin buluşma çerçevesindeki görüşmede, güncel konular ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Tatar ile üçüncü rutin görüşmesini yapmasının ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.
Etiketler : Mustafa Akıncı, Ersin Tatar
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