CUMHURBAŞKANI AMCAM OLUR!

Amcasının Cumhurbaşkanı olduğunu öne sürerek 2014’te C.J.B.’den binlerce sterlin parayı almakla suçlanan İsmail Gökkasap aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Girne’de 2014 yılında ev satın alan C. J. B.’den tapu harçlarını ödeyeceği ve S. K.’ya komisyon vereceği gerekçesiyle 10 bin sterlin alan 27 yaşındaki zanlı İsmail Gökkasap aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhinde alınan ek tutukluluk süresi dolan zanlı, teminat talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışına yasaklayarak, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Teminatı karşılayamadı

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol’u tanık olarak dinletti.

Zanlı İsmail Gökkasap’ın “Sahtekârlıkla Para Temini” suçlamasından tutuklu olduğunu belirten Kol, C. J. B.’nin işinin halledildiğini düşünmesi üzerine bugüne kadar şikâyetçi olmadığını, fakat Tapu Dairesi’nde vergi borçları olduğunu ve S. K. isimli şahsın herhangi bir para almadığını öğrenmesi üzerine zanlıdan şikâyetçi olduğunu anımsattı.

Müşteki C. J. B.’den ek ifade alındığını kaydeden Yağız Kol, zanlının 2014 yılı içerisinde amcasının Cumhurbaşkanı olduğu ve evinin tapusunun çıkarılması hususunda yardımcı olacağı şeklinde yalan beyanda bulunarak C. J. B.’den 4 bin 650 sterlin nakit parayı temin ettiğini dile getirdi.

Kol, zanlının 2014 yılında müştekinin evinde elektrik kesintisi yaşanması üzerine zanlının KIB-TEK’te C. J.B.’ye tercümanlık yaptığı yönünde beyanda bulunduğunu ifade etti.

Kol, zanlı İsmail Gökkasap’ın müştekiye, evine giden elektrik kablolarında hasar olduğu ve KIB-TEK’in bu hasarların tamiri için 800 Euro istediği şeklinde yalan beyanda bulunarak müştekiden sahtekârlıkla bin 300 TL ve 360 sterlin nakit parayı temin ettiğini hatırlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis memuru, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı Kol, cezaevine gönderildi.

Havadis