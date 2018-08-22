Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayramını Denizin Altında Kutladılar

AK Parti Van İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı denizin altında pankart açarak kutladı.

AK Parti İl Genel Sekreteri dalgıç Ali Hakan Yavuz, tatil için gittiği Kıbrıs'ta ekip arkadaşları ile birlikte Akdeniz sularında dalış gerçekleştirdi. Rabia işareti ile kendisini Akdeniz'in sularına bırakan dalgıç Ali Hakan Yavuz ve ekip arkadaşları, daha sonra su altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini ve "İyi bayramlar Sayın Cumhurbaşkanımız. AK Parti Van İl Başkanlığı" yazılı pankartı açtı.

Yavuz, daha önce de Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterinin su altında açıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin ise su altında ilk defa açıldığını ifade etti. Bu organizasyonu AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulundaki arkadaşları adına gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen İl Genel Sekreteri Ali Hakan Yavuz, herkesin bayramını kutladı.