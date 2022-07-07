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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bayramın birinci günü bayram tebriği kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bayramın birinci günü bayram tebriği kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bayramın birinci günü bayram tebriği kabul edecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bayramın birinci günü Cumhurbaşkanlığı’nda bayram tebriği kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, Kurban Bayramı’nın birinci günü olan 9 Temmuz Cumartesi saat 10.30’da, Cumhurbaşkanlığı’nda halka açık bayram tebriği kabul edecek.

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