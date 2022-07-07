Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bayramın birinci günü bayram tebriği kabul edecek
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bayramın birinci günü bayram tebriği kabul edecek
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bayramın birinci günü Cumhurbaşkanlığı’nda bayram tebriği kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, Kurban Bayramı’nın birinci günü olan 9 Temmuz Cumartesi saat 10.30’da, Cumhurbaşkanlığı’nda halka açık bayram tebriği kabul edecek.
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