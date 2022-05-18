Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Üstel hükümetine tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partis’inden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinin güvenoyu almasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Cumhuriyet Meclisi’ndeki oylamada güvenoyu alan Başbakan Ünal Üstel ve UBP-DP-YDP hükümetini tebrik eder, ülkemiz için hayırlılara vesile olmasını temenni ederim’ dedi.