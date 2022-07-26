Cumhurbaşkanı Tatar adının verildiği parkı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Erdemli Belediyesi tarafından açılan “Ersin Tatar Parkı”nı ziyaret etti. Tatar’ın adının verildiği parkın açılışı, Mersin’deki şehit cenazesi nedeniyle yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Tatar park ziyaretinde, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Tatar burada yaptığı açıklamada, Türkiye ile yakınlık ve gönül bağlarından bahsederek, “Burayla özel bağlarımız vardır” dedi; ziyaretlerin anlamının çok büyük olduğunu vurguladı.

Parkın açılışı için burada olduğunu ancak Mersin’e acı şehit haberinin düştüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şehide bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

Büyük milletin hedefleri ve güvenliği için yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, tüm askerlere ve Mehmetçiklere sevgilerini, saygılarını iletti. Tatar, şehitlere rahmet dilerken, gazilere şükranlarını sundu.

“Bizim kaderimiz hep böyle bu coğrafyada varlığımızı sürdürürken mücadelemiz devam etmektedir” diyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han’ın önemini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de yaptığı sondaj çalışmaları ve faaliyetlerinin önemli olduğunu söyledi. Tatar, Mavi Vatan’da Doğu Akdeniz’de iş birliği içerisinde TC ile birlikte hak, hukuk ve değişen konjonktür ve deniz yetki alanlarındaki etkinliği ve varlığı sürdürmek için çalışmaların çok önemli olduğunu söyledi.

Tatar, “20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı milletimiz için çok önemli bir harekattı. Bugün KKTC devleti varsa 1974 Barış Harekatı ile mümkün olmuştur ve Kıbrıs Türk halkı varlığını bu coğrafyada egemenliği temelinde sürdürmektedir” diye konuştu.

Egemenlik meselesinin çok önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Eğer egemen olmazsak bizi o adadan silerler ve göç ettirirler” dedi. Tatar, 1974’de yaşanan katliamlara işaret etti.

-“Kıbrıs Doğu Akdeniz’in en önemli adası”

Ulusal çıkarlar, milli menfaatler bu bölgelerde varlığı sürdürmek anlamında Doğu Akdeniz’deki hak ve hukuku korumak ve Kıbrıs’a sahip çıkmanın önemini vurgulayan Tatar, “Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in en önemli adasıdır ve oradaki varlığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği için de çok önemlidir. Bu bölgeler için de çok önemlidir” diye konuştu.

Tatar, gönül birliği içerisinde milletçe birlikte olabilmenin verdiği imanla bütün çalışmaları sürdürürken adına Erdemli’de park açılmasının kendisini için gurur vesilesi olduğunu söyledi. Tatar, şahsına ve Kıbrıs Türk halkına gösterilen bu güzelliğin ve yakınlığın kendilerini çok mutlu ettiğini kaydederek, belediye başkanına, meclis üyelerine ve bölge halkına teşekkür etti.