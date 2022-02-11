Cumhurbaşkanı Tatar, corona virüsü atlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki gün üst üste yaptırdığı Covid-19 test sonucunun negatif çıktığı açıklandı…

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, aşılarını hatırlatma dozları da dahil tamamlaması nedeniyle hastalığı hafif geçirdiğini belirtilirken, Cumhurbaşkanı da bu vesileyle aşı olmanın önemini bir kez daha vurguladı…

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki gün üst üste yaptırdığı Covid-19 test sonucunun negatif çıktığını açıkladı…

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın pozitif çıkmasının ardından kendisini izole ettiği anımsatılarak, Cumhurbaşkanı’nın hatırlatma dozları dâhil, aşılarını tamamlamış olmasından dolayı bu süreci rahat bir şekilde geçirdiği anımsatıldı…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, süreçte her zaman yanında olup desteğini esirgemeyen halka, dünyanın her yerinden kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan vatandaşlara ve düzenli bir şekilde kontrollerini yapan sağlık çalışanlarına gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sundu…

Bu vesileyle de aşı olmanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bir kez daha vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi KKTC’de de Covid-19’a yönelik tedbirlerin gevşetilmeye başlandığına dikkat çekti…

Cumhurbaşkanı, özellikle kapalı ortamların sürekli havalandırılmasının önemine değinerek, kişisel tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı…