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Cumhurbaşkanı Tatar, davetli olarak Bursa’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Tatar, davetli olarak Bursa’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Tatar, davetli olarak Bursa’ya gidiyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, davetli olarak Bursa’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nca (TÜRKSOY) 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa’da 2 gün sürecek resmi açılış etkinliklerine katılmak üzere bugün Bursa’ya gidecek. Cumhurbaşkanı Tatar, saat 14.30’da Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak.

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