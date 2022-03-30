Cumhurbaşkanı Tatar, davetli olarak Bursa’ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar, davetli olarak Bursa’ya gidiyor
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, davetli olarak Bursa’ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nca (TÜRKSOY) 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa’da 2 gün sürecek resmi açılış etkinliklerine katılmak üzere bugün Bursa’ya gidecek. Cumhurbaşkanı Tatar, saat 14.30’da Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak.
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