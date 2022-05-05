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Cumhurbaşkanı Tatar siyasi partilerle istişare toplantılarına başladı

Cumhurbaşkanı Tatar siyasi partilerle istişare toplantılarına başladı

Cumhurbaşkanı Tatar siyasi partilerle istişare toplantılarına başladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumuna yönelik Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle istişare toplantılarına Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, YDP’nin ardından Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul etti. 

BRT

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