Cumhurbaşkanı Tatar: Temennimiz bu krizin son bulmasıdır

Üst Koordinasyon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantıda, ülke gündemindeki son gelişmelerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler de ele alındı.

Toplantıya, Başbakan Faiz Sucuoğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığında yaptıkları toplantıda bölgedeki son gelişmeler ile Ukrayna – Rusya savaşını değerlendirdiklerini söyledi.

“SAVAŞIN, KKTC VE TÜM ADAYA ETKİLERİNİN NE OLABİLECEĞİ TOPLANTIDA ELE ALINDI”

Dünyanın gündeminin Ukrayna ve Rusya arasında sabah saatlerinde başlayan savaş olduğunu ve bununla birlikte petrol fiyatlarının arttığını, dövizde yükseliş olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda, tüm bu gelişmeleri ve ülkeye yansımalarının ne olabileceğini değerlendirdiklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlendirmelerini de takip ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, savaşın KKTC ve tüm adaya ettiklerinin ne olabileceğini toplantıda ele alırken, temennilerinin, bu krizin son bulması olduğunu söyledi. Savaşta en büyük zararı masum sivillerin gördüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, savaşlarda her zaman kaybedenin dünya insanlığı olduğunu belirtti.

“UKRAYNA VE RUSYA ARASINDA YAŞANMAKTA OLAN SAVAŞ; BARIŞ, HUZUR VE GÜVENLİK GİBİ KAVRAMLARIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ”

Krizin aşılması, son bulması ve normal hayata dönüş yapılmasını temennisini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, savaşın ülkeye en büyük etkisinin ekonomik açıdan olacağını kaydetti.

Ekonomik etkenlerin ülkeyi etkileyeceğini, petrol fiyatları ve dövizin yükselmesinin ciddi bir mesele olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanmakta olan savaşın; barış, huzur ve güvenlik gibi kavramların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

“KKTC’NİN HAK VE ÇIKARLARINI SAVUNUP KIBRIS TÜRK HALKININ İSTİKRAR VE GÜVEN İÇİNDE YAŞAMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Kıbrıs Türkü’nün 1960 antlaşmalarından kaynaklanan egemenlik hakkına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin 1960 yılında oluşan ortaklık cumhuriyetinin 3 garantöründen biri olduğunu anımsatarak, Türkiye’nin garantörlüğünde, KKTC’nin hak ve çıkarlarını savunup Kıbrıs Türk halkının istikrar ve güven içinde yaşaması için mücadele ettiklerine vurgu yaptı.

“RUSYA, NATO, AB VE ABD’NİN GÖZÜ ÖNÜNDE UKRAYNA’YA SALDIRI DÜZENLEDİ… KIBRIS’TA 1974 BARIŞ HAREKATI SONRASI SAĞLANAN BARIŞ VE GÜVEN ORTAMI…”

Egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırıya dikkat çekerek, NATO, AB ve ABD’nin gözü önünde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı düzenlediğini belirterek, ABD, NATO ve AB’nin fiiliyatta yaptırımlar dışında Rusya’ya “dur” diyemediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlük haklarını kullanarak gerçekleştirdiği 1974 Barış Harekatı’ndan beridir Kıbrıs’ta sağlanan barış ve güven ortamında kimsenin burnunun bile kanamadan yaşam sürmesinin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunun Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen savaşta bir kez daha gözler önüne serildiğinin altını çizdi.