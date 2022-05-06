Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’nu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 14.00’de başladı.
Kabulde Sucuoğlu’na UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu eşlik ediyor.
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