Cumhurbaşkanı Tatar’ın adı Diyarbakır’da park projesine verildi

Bağlar Belediyesi, çok amaçlı yeni park projesine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın adını verdi. Geçen yıl Diyarbakır’a gelen Cumhurbaşkanı Tatar’ın Diyarbakır ve Bağlar’a karşı ayrı bir muhabbet duyduğunu, aralarında çok iyi bir bağ oluştuğunu belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu 35 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden parkı yakın zamanda hizmete açmayı amaçladıklarını söyledi.

Beyoğlu, ”Projede iki adet tenis sahası, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, mesire alanı, otopark ve peyzaj alanları var. Vizyon projelerimizden biri olarak görüyoruz. Bağlar’da hayata geçirdiğimiz değişimin göstergelerinden biri olacak. Bugüne kadar yaptığımız projelere milletimizle özdeşleşen saygın bilim ve ilim insanlarımızın ismini vermiştik. Bu projeye de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanımız sayın Ersin Tatar’ın isminin verilmesini kararlaştırdık. İnşallah güzel bir açılış programı ile Kıbrıs Türk halkı ve Diyarbakır halkının gönül köprüsü olarak hizmete açacağız.” dedi.

Bağlar Belediyesi daha öncede Selahaddin Eyyubi, Ahmedi Hani, Ahmedi Hasi, Celal Güzelses, Ahmed Arif, Cezeri ve Cahit Sıtkı Tarancı gibi tarihe mal olan ilim, bilim ve devlet adamlarının isimlerini parklara vermişti.