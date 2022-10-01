Cumhurbaşkanı Tatar:Yangının elektrik trafosundan çıktığı tahmin ediliyor

Ağırdağ – Boğaz Bölgesinde gece yarısı yolun kuzey batı kısmında başlayan yangını söndürmek için çalışmalar sürerken, bölgede incelemeler yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangının farklı, küçük küçük noktalarda köy içinde devam ettiğini söyledi.

Askeri helikopterle bölgede keşif uçuşu yapılmasının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, ilk anda yaşanan paniğin atlatıldığını ve alevlerin söndürülmesi için koordineli bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Tatar, yangının birkaç saat içinde söndürülmesini umduğunu, ardından da soğutma çalışmalarının başlayacağını belirtti.

“İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma, komutanlarımız, ilgili tüm birimler burada” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, yangının elektrik trafosundan çıktığının tahmin edildiğini de ifade etti.

BRT