CUMHURBAŞKANLIĞI POLİSTEN EK RAPOR İSTEDİ!

22 Ocak tarihinde Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi ile Afrika gazetesi önünde yaşanan olaylarla ilgili polisten rapor isteyen Cumhurbaşkanlığı gelen raporu yeterli bulmadı. Ek rapor isteyen Cumhurbaşkanlığı “neden tutuklama olmadığını” sordu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, 22 Ocak 2018 tarihinde Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi ile Afrika gazetesi önünde yaşanan olaylarla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’nden istediği rapor, 25 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na sunulmuştur. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polis Genel Müdürlüğü’ne, raporda yer almayan bazı bilgileri içeren ek bir rapor sunulması talimatını vermiştir.

Cumhurbaşkanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’ne ilettiği yazıda, söz konusu olaylara karışan kişilerle ile ilgili hukuki sürecin hangi aşamada olduğu konusunda bilgi istenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği 29 Ocak tarihli yazıda, Cumhurbaşkanı’nın uyarılarına rağmen şiddete dönüşen olaylara müdahale edilmesinde yaşanan gecikmenin ayrıntılı olarak izah edilmesi de talep edilmiştir.

Gazete binasının balkonuna tırmanıp şiddet eylemi gerçekleştirenlerle Cumhuriyet Meclisi çatısına çıkanların aynı kişiler olduğunun görüldüğü ifade edilen Cumhurbaşkanlığı yazısında, bu kişilerin ilk saldırının ardından gözaltına alınmamalarının nedeni de sorulmuştur.