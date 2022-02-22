Cumhurbaşkanlığı: Surlar büyük tehlike altında, ciddi önlemler alınmalı

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bulunduğu Cephane Burcu’nun Kuğulu Park’a bakan bölümündeki surlarda çökme meydana geldi.

Konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Uzmanlarımızın çökme olayının hemen akabinde yerinde yaptıkları ilk tespitlere göre, içerisinde bulunduğumuz yılın çok yağışlı geçmesi sebebiyle artan nem miktarı surlara zarar vermiş ve maalesef bu yıkılma meydana gelmiştir” denildi.

Olayın meydana gelmesinin hemen ardından Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden uzmanların yıkılan yerde incelemelerine başlattığı belirtilen açıklamada, güvenlik önlemlerinin alınması için Lefkoşa Türk Belediyesi’yle temas kurularak çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Tarihi surlar üzerinde bulunan binalar, ağaçlar ve bitkiler gibi surlara zarar veren unsurların değerlendirilip, bu durumun yeniden tekrarlanmaması için önlemler alınması gündeme gelmiştir. Surların üzerindeki binaların da ağırlığı ilave edilince, surlar büyük tehlike altındadır. Bu nedenle, ciddi önlemlerin alınması kaçınılmazdır” denildi.

BRTK