Cumhurbaşkanlığına bağlı birimlerde görevden alma ve göreve atamalar gerçekleşti

Görevden alma ve atamalar Cumhurbaşkanlığına bağlı birimlerde görevden alma ve göreve atamalar Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Dairesi Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Cenk Gürçağ, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Okan Donangil, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürü olarak görev yapan Gülden İlkman görevlerinden alındı.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mevkiine Okan Donangil, Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürü Mevkiine Serkan İlseven, Cumhurbaşkanlığı Dairesi Özel Kalem Müdürü Mevkiine Çağın Zort atandı.