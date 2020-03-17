Cumhurbaşkanlığı’nda bugün seçimlerin ertelenmesi konusu ele alınacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen partilerin başkan ve temsilcilerinin ortak talebi üzerine bugün saat 14.00’de Cumhurbaşkanlığında toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

Toplantıya parti liderileri ile temsilcilerinin yanısıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik ve Başsavcı Behiç Öztürk de katılacak.

Toplantıda partilerin konsensusla Cumhurbaşkanına bildirdikleri ve kamuoyuna açıkladıkları seçimlerin ertlenmesi konusu ele alınacak, bu konuda izlenmesi gereken yol üzerinde ortak geliştirilemeye çalışılacak.

BRTK