Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Cumhurbaşkanlığı’nda ‘Rusya-Ukrayna Krizi’ toplantısı
Cumhurbaşkanlığı’nda ‘Rusya-Ukrayna Krizi’ toplantısı

Cumhurbaşkanlığı’nda ‘Rusya-Ukrayna Krizi’ toplantısı

Cumhurbaşkanlığı’nda ‘Rusya-Ukrayna Krizi’ toplantısı

A+A-

Cumhurbaşkanlığı’nda, Rusya ile Ukrayna arasında meydana gelen krizle ilgili olağanüstü bir toplantı düzenleneceği ifade edildi.

Söz konusu toplantı nedeniyle saat 14.00’te yapılacağı açıklanan Bakanlar Kurulu toplantısının saat 16.00’ya ertelendiği belirtildi

BRTK

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.