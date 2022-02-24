Cumhurbaşkanlığı’nda ‘Rusya-Ukrayna Krizi’ toplantısı
Cumhurbaşkanlığı’nda ‘Rusya-Ukrayna Krizi’ toplantısı
A+A-
Cumhurbaşkanlığı’nda, Rusya ile Ukrayna arasında meydana gelen krizle ilgili olağanüstü bir toplantı düzenleneceği ifade edildi.
Söz konusu toplantı nedeniyle saat 14.00’te yapılacağı açıklanan Bakanlar Kurulu toplantısının saat 16.00’ya ertelendiği belirtildi
BRTK
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.