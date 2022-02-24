Cumhurbaşkanlığı’nda ‘Rusya-Ukrayna Krizi’ toplantısı

Cumhurbaşkanlığı’nda, Rusya ile Ukrayna arasında meydana gelen krizle ilgili olağanüstü bir toplantı düzenleneceği ifade edildi.

Söz konusu toplantı nedeniyle saat 14.00’te yapılacağı açıklanan Bakanlar Kurulu toplantısının saat 16.00’ya ertelendiği belirtildi

BRTK