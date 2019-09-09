CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Cumhurbaşkanlığı’nda yuvarlak masa toplantısı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığındaki görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes hazır bulundu.
10.10’da başlayan görüşme 11.40’ta tamamlandı.
Görüşmenin tamamlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile yapılan toplantı başladı.
Toplantıya UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.
Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ile TC Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri Koray Ertaş, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu yer alıyor.
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