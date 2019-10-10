CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAKİ TOPLANTI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York sonrası Kıbrıs konusundaki gelişmelere ilişkin Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti yetkililerini bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığında saat 10:15’de başlayan toplantı yaklaşık 45 dk sürdü.

Toplantıya Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başkakan Ersin Tatar, Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denkaş katıldı.