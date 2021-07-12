Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı, BM Genel Sekreteri’nin BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu 19 Aralık 2020 – 18 Haziran 2021 dönemini kapsayan “BM İyi Niyet Misyonu ve BM Barış Gücü” rapor taslaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında şöyle denildi; “BM Genel Sekreteri’nin BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu BM İyi Niyet Misyonu ve BM Barış Gücü 19 Aralık 2020 – 18 Haziran 2021 dönemini kapsayan rapor taslaklarında düzeltilmesi gereken maddi hatalar ve yanlış değerlendirmeler bulunmaktadır.

Sözkonusu rapor taslakları Dışişleri Bakanlığımızla istişare içinde kapsamlı şekilde değerlendirilerek, detaylı itiraz ve görüşlerimiz KKTC New York Temsilciliğimiz aracılığıyla BM Genel Sekreteri’ne iletilecektir.

Yapmış olduğumuz ön değerlendirmeye göre, raporlarda düzeltilmesi gereken maddi hatalar ve yanlış değerlendirmeler bulunmaktadır. Bu bağlamda, BM İyi Niyet Misyonu rapor taslağında, Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayrı resmi toplantısı bitiminde BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres tarafından net olarak ifade edilen Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun yinelenip, raporun ilgili diğer kısımlarında tam ve doğru olarak yansıtılmamış olması ilk etapta göze çarpan önemli bir husustur. Kıbrıs Türk tarafının pozisyonu çeşitli seferler istikrarlı bir biçimde BM dahil, tüm muhataplarımıza net olarak izah edilmiştir ve edilmeye devam edilecektir.

Sözkonusu raporların nihai versiyonlarının ve BM Güvenlik Konseyi kararının yayımlanmasının ardından kapsamlı bir değerlendirme kamuoyu ile paylaşılacaktır.”