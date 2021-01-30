Cumhurbaşkanlığı’ndan BM’ye tepki

Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bugün almış olduğu ve BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu ve BM Barış Gücü Operasyonları raporlarını onayladığı kararın, raporlarla çeliştiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kararda yer alan çelişkili ifadeler, Kıbrıs Türk tarafının yaratıcı, yapıcı ve kararlı bir şekilde katılacağı 5+BM gayri resmi görüşmesindeki tutumunu etkilemeyecektir.

Sayın Genel Sekreter, her iki raporunda da Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs Rum tarafının müzakere zeminine dair iki ayrı pozisyonu bulunduğunu kayda geçirmiş ve tarafların gayri resmi görüşmeye resmi müzakereleri başlatacak ortak zemin olup olmadığını anlama amacıyla gideceklerini ifade etmektedir” denildi.

BM Güvenlik Konseyi’nin ise bahse konu kararında yarım asrı aşkın bir süredir başarısızlığa uğrayan zemine atıf yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu durumun yıllardır hapsolunan kabul edilemez statükoyu kırarak uzlaşı zeminini hazırlayacak açılımları sınırladığı belirtildi. Açıklamada, “Bu karar iki tarafın ortak zemin hedefiyle Garantör Devletler ve BM’yle birlikte katılacakları gayri resmi görüşmenin yapılış felsefesiyle de örtüşmemektedir.

Karara dair çekincelerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Genel Sekreter’le yaptığı görüşmesinde muhatabına iletilmiştir” denildi.