Cumhurhubaşkanlığı’nın hükümetin istifasına ilişkin tezkeresi Meclis’te okundu

Cumhuriyet Meclisi bugün toplandı.

Genel Kurulda ilk olarak Meclis’in yarınki birleşiminin 16 Mayıs Pazatersi günün ertenmesi önergesi ele alındı.

Meclis’te daha sonra Cumhurbaşkanlığı’nın hükümetin istifasına ilişkin tezkeresi okundu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, gelinen aşamada herkesin kendi kendini sorgulaması gerektiğini söyledi.

Özersay, gelinen noktada UBP genel başkanı yerine başka bir milletvekili ile yine aynı koalisyon hükümetinin kurulacağını konuşulduğunu kaydederek, “Böyle bir durumda kurulacak hükümetin ömrü uzun olmayacaktır” dedi.

Hükümetin Sucuoğlu’nun görevden gitmesi için bozulduğu iddiasını ortaya koyarak hükümetin kurma görevinin UBP içinden başkan bir milletvekiline verilmesi halinde bunun içlerini sinip sinmeyeceğini soran Özersay

iradeyi size emanet eden seçmene karşı bir sorumluluk duyuyorsanız ve illaki bu dönemde hükümette yeralmak istiyorsanız. Bir an önce CTP ile masaya oturun ve geniş tabanlı bir hükümet kurun’ dedi.

BRT