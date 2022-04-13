Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı: Borcumuz olmadığı halde elektriğimiz kesildi

Cumhuriyet Meclisi’nin elektrik enerjisinin kesilmesi üzerine yazılı bir açıklama yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Meclisi’nin dün olduğu gibi bugün de elektrik borcu bulunmamaktadır. Kurumumuz elektrik borçlarını zamanında ve eksiksiz olarak ödemektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi haksız ve meşru bir gerekçe olmaksızın elektriksiz bırakılmıştır” denildi.

Açıklamada, “Cumhuriyet Meclisi’nin çalışmalarında aksamalara sebep olunduğu gibi, kamuoyunda da kurumumuz aleyhine doğru olmayan iddiaların dolaşıma sokulduğu üzülerek gözlemlenmiştir. Kurumumuzun borcu bulunmadığını bir kez daha vurgulamak suretiyle, yaşanan bu gelişmeleri halkımızın takdirine bırakıyoruz” ifadelerine yer verildi.