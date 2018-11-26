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CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama ve denetim gündemiyle bugün toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin raporları görüşülecek.

Genel Kurul’un gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları da var.

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