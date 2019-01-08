CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak
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Nisap yetersizliği nedeniyle dün 2019 yılının ilk toplantısını gerçekleştiremeyen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanmaya çalışacak.
Meclis Genel Kurulu bugün gündeminde bulunan “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” nı görüşecek.
Tasarı, “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası’nın 2’inci maddesine bağlı birinci cetveline yeni Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ve Trafik Dairesi Müdürü kadrolarının eklenmesini” öngörüyor.
Genel Kurul dün , Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın başkanlığında yaptığı iki denemede de nisap sağlayamayınca toplantı bugüne ertelenmişti.
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