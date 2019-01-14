CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.Genel Kurul’un gündeminde, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında DeğişiklikYasa Tasarısı bulunuyor.Genel Kurul’da KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2017 – 30 Haziran 2018 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu da bulunuyor.
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurulu
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