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CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.Genel Kurul’un gündeminde, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında DeğişiklikYasa Tasarısı bulunuyor.Genel Kurul’da KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2017 – 30 Haziran 2018 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu da bulunuyor.

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