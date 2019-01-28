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CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak bugünkü birleşiminde, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.

Gündemde ayrıca, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin; Süleyman Akyıldız’ın, Cemil Akacan’ın ve Sayın Hüseyin Ulusu’nun başvurusu üzerine hazırlanan 3 ayrı denetçi raporuna ilişkin raporu ile komitenin, 21 Ocak 2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aldığı kararları gösteren cetvel bulunuyor.

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