CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.
Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak bugünkü birleşiminde, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.
Gündemde ayrıca, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin; Süleyman Akyıldız’ın, Cemil Akacan’ın ve Sayın Hüseyin Ulusu’nun başvurusu üzerine hazırlanan 3 ayrı denetçi raporuna ilişkin raporu ile komitenin, 21 Ocak 2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aldığı kararları gösteren cetvel bulunuyor.
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurulu, toplantı
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