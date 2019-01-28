CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak bugünkü birleşiminde, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.

Gündemde ayrıca, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin; Süleyman Akyıldız’ın, Cemil Akacan’ın ve Sayın Hüseyin Ulusu’nun başvurusu üzerine hazırlanan 3 ayrı denetçi raporuna ilişkin raporu ile komitenin, 21 Ocak 2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aldığı kararları gösteren cetvel bulunuyor.