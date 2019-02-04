CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısının gündemi yoğun…

Meclis’te bugün Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı, Aile Evlenme ve Boşanma Değişiklik Yasa Tasarısı ile Sosyal Sigortalar Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı görüşülecek.

Meclis ayrıca, görüşülmesini geçen haftaki toplantısında tamamladığı Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Değişiklik Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesini yaparak tasarının genelini oylayacak