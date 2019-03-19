CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.Meclis Başkanı Teberruken Uluçay Başkanlığı’nda toplanacak Genel Kurul’un çalışmalarına saat 10.00’da başlaması bekleniyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında, Türk Ajansı Kıbrıs’ın 8 milyon 750 bin TL’lik 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Süt Endüstrisi Kurumu’nun 17 milyon 900 bin TL’lik 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, da oy çokluğuyla kabul edilmişti.
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurulu, toplantı
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