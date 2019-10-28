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CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

Meclis Genel Kurul’u bugün toplanıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak…

Genel Kurul’un gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi var.

Genel Kurul’da ayrıca Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı ile Demokrat Parti Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu’nun tarihi geçmiş ilaçların imhası konusunda araştırma yapılması için sunduğu önergenin ön görüşmesi var….

Arıklı ve Ataoğlu, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin deposunda tarihi geçmiş tonlarca ilacın imha edilecek olmasının ana nedenlerin ne olduğu ve bu konuda ihmalin olup olmadığıyla ilgili araştırma yapılması için Cumhuriyet Meclisi’ne önerge sunmuştu.

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