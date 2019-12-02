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CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurul gündeminde, Sanayi Sicil Yasa Tasarısı, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.
 

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